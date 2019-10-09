صور.. منح رفيق علي درع مهرجان الإسكندرية بدورته الـ 35

منحت إدارة مهرجان الإسكندرية بدورته الـ 35، درعًا للفنان اللبناني رفيق علي أحمد الذي أكد أنه تربي علي الافلام المصرية ونجومها ولهجتهم المميزة وختم كلمته قائلا محروسة يا مصر.

وتشهد دورة هذا العام عددا كبيرا من الفعاليات سواء على مستوى التكريمات، أو عروض الأفلام، والإصدارات الخاصة، إلى جانب الورش السينمائية.

ويكرم المهرجان هذا العام أيضًا الفنانة نبيلة عبيد والذي أطلق اسمها على الدورة الـ35، حيث يتضمن التكريم إصدار كتاب عن مشوارها الفني من إعداد الإعلامية شيرين عبد الخالق، كما تشهد الدورة نفسها تكريم عدد من الأسماء المصرية والعربية في مقدمتهم الفنان محمود قابيل، والذي يصدر

كتاب عن مشواره الفني من إعداد الكاتبة انتصار دردير ، المخرج محمد فاضل ويصدر كتاب عنه من إعداد د.وليد سيف، واسم الناقد أحمد رأفت بهجت، والممثل اللبناني رفيق علي أحمد، وأخيرا منح وسام البحر المتوسط للمخرج التونسي رشيد فرشيو.

ومن المقرر أن تقام عروض أفلام المكرمين مثل "الراقصة والسياسي" للفنانة نبيلة عبيد، و"يوم الكرامة" للفنان محمود قابيل، و"حب في الزنزانة" للمخرج محمد فاضل.

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