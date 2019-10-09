كرمت الليلة النجمة نبيلة عبيد، وذلك في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بدوته الـ 35. يذكر أن انتهي حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية بعرض فيلم "70 ألف دولار"، والفيلم مدته 100 دقيقة، وبطولة تمثيل إيما سواريز، وناتالي بوزا، وهوجو سيلفا، ودانيل بيريز برادا، وإخراح كولدو سيرا الذي سيتم تكريمه في هذه الدورة. تدور قصة الفيلم حول "راكيل" وهي فتاة يائسة تحتاج للمال وتحديدا لـ35000 يورو لتحقيق حلما كبيرا لها، فتخوض رحلة للحصول على قرض من البنك، وفي يوم استلامها المبلغ تحدث المفاجأت. والفيلم مدته 100 دقيقة، وبطولة تمثيل إيما سواريز، وناتالي بوزا، وهوجو سيلفا، ودانيل بيريز برادا، وإخراح كولدو سيرا الذي سيتم تكريمه في هذه الدورة. تدور قصة الفيلم حول "راكيل" وهي فتاة يائسة تحتاج للمال وتحديدا لـ35000 يورو لتحقيق حلما كبيرا لها، فتخوض رحلة للحصول على قرض من البنك، وفي يوم استلامها المبلغ تحدث المفاجأت. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. تكريم نبيلة عبيد في مهرجان الإكسندرية السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.