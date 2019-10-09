ما سبب انسحاب معتصم النهار من فيلم هيفاء وهبي “اشباح اوروبا”؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 03:58 صباحاً - نشرت الفنانة هيفاء وهبي البوستر التشويقي لفيلم “أشباح أوروبا” الذي عُدّلت تسميته بعدما كانت “عقدة الخواجة”. وقد لاحظ الجمهور عدم وجود اسم الممثل السوري معتصم النهار ضمن المشاركين في العمل، لتبدأ التأويلات من كل حدب وصوت، لا سيّما أنّ هيفا ومعتصم أثارا حماسة جمهورهما بعد إعلانهما عن المشاركة في الفيلم. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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