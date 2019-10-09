هيفاء وهبي بإطلالة ساخنة: “كوني صعبة الكسر”

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 03:58 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء صور جديدة من احدث جلسة تصوير خضعت لها بعدسة دافيدعبدالله. وظهرت هيفاء وهبي في الصور الجديدة التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام مرتديه هوت شورت جينز وتوب وجاكيت جلد قصير بالون الوردي، ونظارة شمس سوداء. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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