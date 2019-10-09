كلمات مؤثرة من هنا الزاهد في وداع طلعت زكريا: “معرفتش كلمة بابا غير و انا معاك”

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 03:58 صباحاً - بكلمات مؤثرة نعت الفنانة هنا الزاهد زوج والدتها السابق الفنان طلعت زكريا الذي توفي امس الثلاثاء عن عمر يناهز 59 عاما بعد صراع مع المرض .

ونشرت هنا الزاهد صورة لها مع الراحل طلعت زكريا وكتبت: “دي اخر صورة اتصورتها في كتب كتابي مع ابويا و حبيبي و سندي اللي كبرت معاه سنين. انا فتحة الصورة دي من بدري و عايزة اقولك انك ربنا هيدخلك الجنة يا اطيب خلق الله انت ربيت ٣ بنات و كأنك ابوهم و اكتر”.