كتب امير فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 03:58 صباحاً - بكلمات مؤثرة نعت الفنانة هنا الزاهد زوج والدتها السابق الفنان طلعت زكريا الذي توفي امس الثلاثاء عن عمر يناهز 59 عاما بعد صراع مع المرض .
ونشرت هنا الزاهد صورة لها مع الراحل طلعت زكريا وكتبت: “دي اخر صورة اتصورتها في كتب كتابي مع ابويا و حبيبي و سندي اللي كبرت معاه سنين. انا فتحة الصورة دي من بدري و عايزة اقولك انك ربنا هيدخلك الجنة يا اطيب خلق الله انت ربيت ٣ بنات و كأنك ابوهم و اكتر”.
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كانت هذه تفاصيل خبر كلمات مؤثرة من هنا الزاهد في وداع طلعت زكريا: “معرفتش كلمة بابا غير و انا معاك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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