شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إسماعيل يطرح أغنية سينجل جديدة بعنوان «دخلت رهان» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب شريف إسماعيل من تسجيل أغنية جديدة "سينجل" بعنوان "دخلت رهان" داخل أحد الاستوديوهات بالجيزة، والأغنية من كلمات عمرو حسن وألحانه، وتوزيع الموسيقي چيزو، ومن المقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى قدم شريف إسماعيل في الموسم الرمضاني الماضي تترالمسلسل الإذاعي "توأم روحي" مع النجم كريم عبد العزيز، والأغنية من كلمات محمد البوغة، وتوزيع محمد عباس.

Advertisements

كما يشارك شريف في ألبوم ساندى الجديد بأغنية دراما بعنوان "كان عادى"، وهي من كلمات جمال الخولى، وتوزيع هاني ربيع، وهندسة صوت ماهر صلاح،

يذكرأن آخر أعمال شريف إسماعيل هو ألبوم "كتبوا كتابك" وضم 12 أغنية، بالتعاون مع مؤلفين كبارمنهم أمير طعيمه، عزيزالشافعي، محمد عاطف، محمد البوغة، عصام حسنى، محمد الغنيمي، محمد مصطفى، سامي على.