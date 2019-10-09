ننشر كلمات أغنية "البطريق" لفريق " إم تى إم قبل طرحها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى فريق "إم تى إم" المكون من تاكى ومايكى من تسجيل أغنية "البطريق" على طريقة الفيديو كليب المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة وهى من كلمات وألحان تاكى وتوزيع ممدوح سعد وينشر ”الخليج 365” عدد من كلمات الأغنية وتقول : شايف اللى ماشى تايه واللى كاره انه سايق، ومعادى فى المعادى فات منه 10 دقايق، أنا واكل شارب نايم بايت عايش على الطريق، مكتوب عليا أعيش بالتصوير البطىء .
وقال تاكى إنه يقدم الكليب بفكرة مختلفة ودمها خفيف كما هو معتاد فى كل أعمالهم، بينما قال مايكل إن فكرة الكليب مستوحاة من شخصيات موجودة داخل الشارع المصرى، ويتمنى أن ينال إعجاب الجمهور أثناء طرحه.
يذكرأن آخر أعمال فريق MTM هى أغنية " كائن فضائي" مع فرقة مسار إجباري، والتى قدماها على طريقة الفيديو كليب ضمن ألبوم الفرقة السكندرية الجديدة "الألبوم"، ومن قبلها وأغنية "نفس الميعاد" مع المطربة سارة المنذر، وأغنية "خلاويص" مع أبو الليف، وأغنية "بص كويس" مع كريم محسن.
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