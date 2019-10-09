شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يغادر الإسكندرية السينمائى لمرافقة جثمان طلعت زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، حفل افتتاح الدورة ال35 لمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، عقب إنتهائه مباشرة متجها إلى القاهرة، لمرافقة جثمان الفنان الكوميدى الراحل طلعت زكريا، والذى وافته المنية ظهر أمس الثلاثاء، حيث سيعود مع جثمان الراحل إلى الإسكندرية مرة أخرى صباح اليوم الأربعاء، لأداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر بمسجد العمرى بمنطقة العطارين، ليتم دفنه بمقابر الأسرة.

كان الفنان الكوميدى طلعت زكريا قد توفى ظهر أمس الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض، حيث تدهورت حالته خلال الساعات الأولى من فجر أمس ، وتم نقله لأحد مستشفيات الدقى ، ليتوفى هناك.

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وقال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ل"الخليج 365"، إن النقابة وأسرة الفنان طلعت زكريا سيتلقون العزاء فيه مساء بعد غداً الخميس بمسجد الحامدية الشاذلية فى منطقة المهندسين.

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.