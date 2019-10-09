شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان الشاب عمر خورشيد يعلن وفاة حماه فاروق شكرى الجيلانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان الشاب عمر خورشيد عن وفاة حماة فاروق شكري الجيلاني، منذ قليل. ونشر خورشيد بوست عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يعلن من خلاله وفاة حماه قائلاً: "البقاء لله توفي منذ قليل حمايا أ/ فاروق شكري الجيلاني". وسرعان ما انتشرت تعليقات النعي عبر المنشور خلال دقائق.

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