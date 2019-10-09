بكلمات مؤثرة.. هكذا نعى الفنان كريم عبدالعزيز صديقه طلعت زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان كريم عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة للفنان طلعت زكريا، ينعيه بها.

وكتب كريم عبدالعزيز: "ربنا يرحمك يا صاحبى.. ربنا يرحمك ويجعل مثواك الجنة.. إلى لقاء يا أغلى وأعز الناس".

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وجمع الفنان كريم عبدالعزيز بصديقه طلعت زكريا عددا من الأعمال الهامة في أفلام "أبو علي، وحرامية في كي جي 2، وحرامية في تايلاند، ومسلسل الزيبق"، وغيرها.

ورحل الفنان طلعت زكريا عن عالمنا، إثر تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله المستشفى، حتى وافته المنية اليوم، عن عمر يناهز 59 عامًا.

ولد الفنان طلعت زكريا في 29 مارس 1960، في الإسكندرية، وشارك في بطولة عدد من الأفلام من بينها "حاحا وتفاحة وأبو علي، وسيد العاطفي، وحليمو أسطورة الشواطئ" وغيرها، وقدم للمسرح مجموعة من المسرحيات من بينها" دوري مي فاصوليا وبابا جاب موز" وغيرها.