سقوط فتاة وتكريم طلعت زكريا.. إليكم أبرز لقطات حفل افتتاح الإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تصوير _محمود عبد الناصر :

انطلقت مساء الثلاثاء، فعاليات الدورة 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بأوبرا الإسكندرية "مسرح سيد درويش" برئاسة الناقد الأمير أباظة، وحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

كما حضر الحفل عدد من نجوم مصر والعالم العربي، ومنهم: لبلبة، ومحيى إسماعيل، ووفاء عامر، ونشوى مصطفى، وسلوي محمد علي، والمخرج الكبير علي عبدالخالق، وعمرو عابدين، ومحمد عبدالعزيز، والمنتج محسن علم الدين، والنجم أحمد عبدالعزيز، وتكلا شمعون من لبنان، ومحمد مفتاح من المغرب، والمخر كولدو سيررا من إسبانيا ضيف شرف المهرجان.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز لقطات حفل الافتتاح، كالآتي:

أزمة مقعد محيي إسماعيل

حالة من التخبط شهدها حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بسبب عدم وجود مقعد في الصف الأول للفنان محي إسماعيل.

وانفعل الفنان محي إسماعيل على منظمي الحفل، وقال: "طول عمري بقعد صف أول أنا محيي إسماعيل وأنا عضو لجنة تحكيم في دورة المهرجان"، وتدخل بعض القائمين وتم حل الأزمة فورا.

- تكريم الفنان طلعت زكريا

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حرص مهرجان الإسكندرية السينمائي في حفل افتتاح دورته الـ35 على تكريم الفنان الراحل طلعت زكريا، الذي رحل قبل الحفل بساعات.

وعرض المهرجان فيلم للنجوم الراحلين عنا في 2019، واختتم الفيلم بصورة الفنان الراحل طلعت زكريا، وكان بعض المراقبين، توقعوا الوقوف دقيقة حداد على روح الفنان طلعت زكريا في حفل افتتاح المهرجان، وهو الأمر الذي لم يحدث.

- إهداء الجوائز

كرم المهرجان المخرج الكبير محمد فاضل، والذي أهدى تكريمه لزوجته الفنانة فردوس عبدالحميد، ووصفها برفيقة المشوار.

كما كرم المهرجان الفنان الكبير محمود قابيل والذي أهدى الجائزة لدفعته في القوات المسلحة.

سقوط فتاة

تسبب التدافع على النجوم لالتقاط الصور معهم عقب انتهاء حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي في حالة من الفوضى، وفوجئت الفنانة نبيلة عبيد بعدد كبير من الجمهور الذي أحاطها لالتقاط الصور معها في إصابة بحالة من الفزع، وحاولت مساعدتها وبعض الموجودين إبعاد الملتفين عنها.

كما تسبب الالتفاف حول الفنان محمود قابيل الذي كرم في حفل الافتتاح في حدوث تدافع ما أدى إلى سقوط فتاة، ووحرص الكثير من النجوم المشاركين ع الانصراف فور انتهاء حفل الافتتاح دون الاستجابة لطلب التصوير من الجمهور أو التسجيل مع القنوات الفضائية