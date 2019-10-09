أحمد زاهر ينعي طلعت زكريا بكلمات مؤثرة

أعرب الفنان أحمد زاهر عن حزنه الشديد بسبب رحيل الفنان القدير طلعت زكريا، وذلك بتغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال زاهر: "البقاء لله و الدوام لله الفنان طلعت زكريا في ذمه الله إنا لله وإنا اليه راجعون

أرجو قراءه الفاتحة و الدعاء للمغفور له بإذن الله مع السلامة يا فنان يا جميل الله يرحمك و يحسن اليك".

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يذكر أن تشييع جثمان النجم الكوميدى طلعت زكريا من محل إقامته بمحافظة

الإسكندرية، وبالتحديد من مسجد العمري بمنطقة العطارين عقب صلاة ظهر اليوم، حيث يتم نقل الجثمان من القاهرة فى السابعة صباحًا.



وكان الفنان الكوميدى طلعت زكريا قد توفى في ظهر يوم الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض، حيث تدهورت حالته خلال الساعات الأولى من فجر اليوم، وتم نقله لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك.