فيديو.. كريم عبد العزيز يستعيد ذكرياته مع طلعت زكريا بـ "أبو علي"

استعاد النجم كريم عبد العزيز ذكرياته مع النجم الراحل طلعت زكريا، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وظهر من خلال الفيديو مشهد من فيلم "أبو علي"، وعلق كريمعليه قائلًا: "الله يرحمك يا عم أمين".
يذكر أن فيلم "أبو علي" بطولة كل من كريم عبد العزيز، طلعت زكريا، منى زكي، خالدالصاوي، أحمد فؤاد سليم، إنعام سالوسة، سعيد طرابيك، عبد الله مشرف، نادية العراقية، متولي علوان، أنور عبد المنعم، هادي خفاجة، إنتصار، محسن منصور، طارق عصام، مجدي إدريس، حسن الديب، والفيلم من تأليف بلال فضل، وإخراج أحمد نادر جلال.
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