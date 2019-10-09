صور.. انتهاء حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

انتهى منذ قليل حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الـ 35، بعرض فيلم "70 ألف دولار"، والفيلم مدته 100 دقيقة، وبطولة تمثيل إيما سواريز، وناتالي بوزا، وهوجو سيلفا، ودانيل بيريز برادا، وإخراح كولدو سيرا الذي سيتم تكريمه في هذه الدورة. تدور قصة الفيلم حول "راكيل"

وهي فتاة يائسة تحتاج للمال وتحديدا لـ35000 يورو لتحقيق حلما كبيرا لها، فتخوض رحلة للحصول على قرض من البنك، وفي يوم استلامها المبلغ تحدث المفاجأت.

يذكر أن المهرجان تضمن هذا العام 5 مسابقات هم "الأفلام الروائية الطويلة"

وتضم لجنة تحكيم برئاسة الفنان محيي إسماعيل، وعضوية الفنان المغربي محمد مفتاح، المخرج والمنتج الإسباني كارلوس تاليفير، الفنانة والمنتجة الألمانية كارين أنجل، المخرج الفرنسي بيير هنري ديلو، الفنانة الكرواتية ساندرا لوناري، ويتنافس في هذه المسابقة 15 فيلما من دول البحر المتوسط هم "سوريا، إسبانيا، اليونان، كرواتيا، تركيا، فلسطين، لبنان، سلوفينيا، الجبل الأسود، صربيا، المغرب، مالطا، الجزائر، فرنسا، إيطاليا.

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