الاميرة هيا تمثل امام المحكمة العليا في لندن.. وبدء المعركة القانونية في 11 نوفمبر

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 02:02 صباحاً - مثلت الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، زوجة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، امام المحكمة العليا في لندن، الثلاثاء، في أحدث جولة من المعركة القانونية بشأن رعاية ولديهما.

وأبلغ القاضي الصحفيين بأن بوسعهم القول إن الجلسة الأولية حدثت، الثلاثاء، لكن ليس بوسعهم كشف تفاصيل المرافعات القانونية.

وذكرت وكالة رويترز أن جلسة كاملة حول قضية حاكم دبي والأميرة هيا ابنة الملك الأردني الراحل حسين والأخت غير الشقيقة للملك عبد الله، ستعقد في 11 نوفمبر ويتوقع أن تستغرق خمسة أيام.

وخلال جلسة أولية عقدت في يوليو، طلبت الأميرة هيا من المحكمة حماية أحد ولديها من الزواج القسري، كما طلبت أمرا “بعدم التعرض” يحمي من المضايقة أو التهديدات.

Advertisements

وقال الطرفان في بيان آنذاك إن المعركة القانونية تتعلق برعاية الطفلين ولا تتعلق بطلاق أو أمور مالية.

وغاب عن الجلسة الأولية الشيخ محمد، وحضر بالنيابة عنه ديفيد بانيك أحد أكبر المحامين في بريطانيا.

وتزوج الشيخ محمد (70 عاما)، وهو أيضا نائب رئيس الإمارات، الأميرة التي كانت عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2004.