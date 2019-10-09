باسم سمرة ضيف شرف هيفاء وهبى في «أشباح أوروبا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وافق الفنان المصري باسم سمرة، على المشاركة كضيف شرف خلال أحداث فيلم “أشباح أوروبا” مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبى.

النجم المصري صور سمرة مشاهده، ضمن أحداث العمل قبل يومين، فيما يواصل أبطال الفيلم تصويرالمشاهد بشكل مكثف لعرضه فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2020.

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ويسجل الفيلم التعاون الثالث بين هيفاء وهبى وباسم سمرة بعدما قدما سوياً فيلم “حلاوة روح” عام 2014 إخراج سامح عبد العزيز، ومسلسل “مولد وصاحبه غايب” عام 2015 بمشاركة فيفى عبده وحسن الرداد وإخراج شيرين عادل.

والجدير بالذكر أن “أشباح أوروبا” هو الاسم النهائى للفيلم بعدما كان يحمل اسم “عقد الخواجة” و”حجر الاسكندر”، وهو قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الاخراجية، ويشارك فى البطولة أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة والسورى معتصم النهاروعدد من ضيوف الشرف.

ومن المقرر أن تعود هيفاء وهبى بفيلم “أشباح أوروبا” إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديمها فيلم “حلاوة روح” مع المخرج سامح عبد العزيز فيما ظهرت كضيفة شرف فى فيلم “خير وبركة” مع على ربيع ومحمد عبد الرحمن “توتا” العام قبل الماضى، إضافة إلى مشاركتها أيضاً كضيفة شرف خلال حلقتين من مسلسل “الواد سيد الشحات” مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وفى شهر رمضان الماضى.