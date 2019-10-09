شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. موسم الرياض يزيل الستار عن فعاليات معرض السيارات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مقطع فيديو جديد، أبرز القائمون على موسم الرياض، فى المملكة العربية السعودية، عن تفاصيل معرض السيارات الذى يعد من أضخم العروض التى يستقبلها الموسم والتى تبدأ فعاليته من يوم 21 : 25 نوفمبر المقبل.

ويستقبل معرض السيارات العديد من الفعاليات وعروض السيارات الحديثة التى تعرض لأول مرة، بالإضافة إلى عرض سيارات عتيقة من قبل الشركات العالمية، كما يضم المعرض العديد من الكورسات التى تخص جميع تفاصيل السيارات.

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ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عبارة عن عروض حماسية من الأكشن لخفة اليد، والحياة البرية والمطاعم والمقاهى ومولات تجارية تحتوى على جميع الماركات العالمية، والكثير من الألعاب والحفلات الشرقية والأجنبية، بالإضافة إلى عروض للفنون الأصيلة والتراثية للكثير من الثقافات من أقصى الشرق للغرب.

وينقسم موسم الرياض للعديد من الفعاليات أهمها "الرياض بوليفارد" الذى يعد واجهة لعشاق السهر والتسوق، والذى يحتوى على مسرحيات وحفلات غنائية عربية وغربية وسينما مفتوحة، وأكثر من 70 متجرا للتسوق من ماركات سعودية فاخرة، و10 ماركات عالمية ومطاعم ومقاهى وفود تركس وليالى طرب أصيل بنكهة سعودية وشعبية على مدار الساعة، بالإضافة إلى النافورة الراقصة.

كما يضم موسم الرياض فعالية "واجهة الرياض"، و"معرض الرياض للسيارات"، و"رياض ونتر وندرلاند"، و"ملاعب الرياض"، و"الحى الدبلوماسى"، و"المربع"، و"الملز"، و"وادى نمار"، و"نبض الرياض"، و"رياض سفارى"، و"صحارى الرياض".