درة بإطلالة جذابة وبلقيس فتحي رفقة زوجها..10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 لقطات لنجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

أمل عرفة

نشرت الفنانة السورية أمل عرفة صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية وسط الطبيعة.

بلقيس فتحي

نشرت الفنانة بلقيس فتحي صورة جمعتها بزوجها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، أثناء تواجدهما في مدينة موناكو.

درة

نشرت الفنانة التونسية درة صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة سوداء، نالت إعجاب متابعيها.

سارة نخلة

شاركت الفنانة السورية سارة نخلة جمهورها على "إنستجرام"، صورة جديدة لها، ظهرت فيها بنظرة حادة.

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عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها مع شبل صغير.

قمر

نشرت الفنانة قمر صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر أشقر.

كارلا حداد

نشرت الإعلامية كارلا حداد صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، مرتديةً فستانًا طويلاً.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها تحمل سماعة هاتف تقليدي.

نرمين ماهر

شاركت الفنانة نرمين ماهر جمهورها على "إنستجرام" صورة جديدة، ظهرت فيها بإطلالة جذابة.

يارا

نشرت الفنانة اللبنانية يارا صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال داخل منزلها. ​