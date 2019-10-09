بالصور.. كندا حنا تحتفل بعيد ميلاد طفلتيها التوأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: نشرت الفنانة السورية كندا حنا مجموعة من الصور جمعتها بزوجها ونجلهما وطفلتيها التوأم كاتاليا وكريستين، من حفل عيد ميلادهما. تزوجت كندا من المخرج السوري ناجي طعمي في العام 2013، وأنجبا ابنتين وطفل يُدعى فارس. وشاركت كندا في السباق الرمضاني لعام 2018 بالمسلسل التاريخي "هارون الرشيد"، بطولة قصي خولي، وعابد فهد.

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