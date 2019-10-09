بالفيديو: آلاء الهندي تشعل مواقع التواصل وتهاجم الشباب

إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صباح اليوم فيديو آلاء الهندي المثير للجدل، وهي فنانة كويتية شهيرة قامت بتوجيه الإنتقادات لعدد من الشباب بوصفهم بالشباب التعبان، كما تساءلت عن سبب شعور الكثير من الشباب بالضيق والتعب على الرغم من الحالة والخصوصية الممنوحة لهم بالتحرك بحرية.

وقد إنهالت على فيديو آلاء الهندي المثير للجدل الكثير من التعليقات وإنتشر على نحو كبير في غضون ساعات قليلة وتصدر الترند اليومي في الكويت، وسبق لها أن نشرت مقطع فيديو من داخل إحدى صالونات التجميل تحدثت فيه عن بروز شعر في وجهها بشكل مبكر في مرحلة المراهقة وكيف تعاملت معه وأزالته ونجم عنه جروح في وجهها.

واضافت أنها كانت لها شكل قريب من السكسوكة بارز على وجهها، قبل أن تزيلها وتتخلص منها بإستخدام الشمع وقد تداول الكثير من المغردين الفيديو وانهمرت التعليقات عليه بشكل كبير لما فيه من كلمات جريئة وطريقة طرح للموضوع بطريقة فكاهية جعلت من متابعيها حريصين على التعليق على ما جاء فيه.

الفنانة الكويتية آلاء الهندي من مواليد مارس من العام 1992م خريجة من معهد الفنون في قسم التمثيل والإخراج المسرحي، لها العديد من الأعمال الفنية والمسرحية ولديها موهبة كبيرة في التمثيل ساهمت في حرص الكثير من المخرجين في الكويت على الاستعانة بها من أجل القيام بأدوار عدة لما تملكه من مقومات وقدرات.