"البسوا المموه".. تشعل مواقع تويتر بعد عرض فيلم الممر

خلق فيلم "الممر" الذي يحكي بطولات الجنود المصريين في حرب الاستنزاف حالة من الروح الوطنية لدى الشعب المصري بعدما تم عرضه على القنوات الفضائية مؤخرًا.

ودشن محبي الفيلم هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للفيلم أطلقوا عليه "البسوا المموه بيخافوا منه" وتلك المقولة التي ذكرها الفنان أحمد عز أحد أبطال العمل قبيل تنفيذ عملية ضد العدو الإسرائيلي.

وحيث قال عادل قدري "البسوا المموه بيخافوا منه كلمه ب ١٠٠ معني"، كما نشر البعض صورًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات قائد حرب

أكتوبر المجيدة.

ونشر عدد من الرواد صورًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب قيام البعض بعرض صورهم أثناء تأدية الخدمة العسكرية.

كما نشر محمود عادل صورًا للرجال الصاعقة المصرية أثناء القيام بالتدريبات، أما أحمد إسماعيل فقال " عدد اللي اتفرج على فيلم الممر أمس اكتر من عدد سكان قطر".

كما تذكر محبي فيلم الممر الذي اعتبره البعض ملحمة تاريخية لتوثيق حرب الاستنزاف، العقيد أحمد منسي الذي استشهد

Advertisements

شاهد.. محمد أنور يشيد بفيلم الممر ويوجه الشكر لصُناعه

ويأتي فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وموسيقى تصويره عمر خيرت.

وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورا بحرب الاستنزاف.