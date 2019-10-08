كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 11:59 مساءً - هاجمت الفنانة المصرية فيفي عبده لاعب ليستر سيتي حمزة تشودري الذي تسبب بإصابة الدولي محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الثامنة للبريميرليغ، أول أمس السبت.



وقالت فيفي عبده، خلال بثّ مباشر عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستغرام”: “يشفيك ويعافيك يا أبو مكة إن شاء الله وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي ضربك، لايمني عليه وأنا آكل مصارينه، منه لله دا قاصدك تلاقيهم دافعينله علشان يصيبك”. وتابعت “في 60 داهية منت ياما كسبت”. وتمنت فيفي عبده السلامة لصلاح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا فيفي عبده توجه رسالة إلى محمد صلاح بعد إصابته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.