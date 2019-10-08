وفاة والد الفنانة ياسمين الجيلاني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان المصري عمر خورشيد وفاة حماه، والد الفنانة ياسمين الجيلاني، فاروق شكري الجيلاني.

عمر خورشيد كتب عبر حسابه الخاص على «فيس بوك»: «البقاء لله توفي منذ قليل حمايا الأستاذ فاروق شكري الجيلاني».

الفنان الشاب تلقى عبارات التعزية له ولزوجته الفنانة من خلال تعليقات عدد من الجمهور عبر حسابه الخاص.

ياسمين الجيلاني تزوجت من عمر خورشيد في عام 2015، بعد قصة حب بينهما، وأنجب منه ابنتهما الأولى في عام 2017، وحضر الزفاف عدد كبير من النجوم.

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الفنانة المصرية تتغيب عن الشاشة منذ سنوات، حيث كان آخر أعمالها مسلسل «مزاج الخير» مع الفنان مصطفى شعبان.

ياسمين قدمت في المسلسل شخصية امرأة حالة خاصة ولا تتكلم، ولكن النقاد أشادوا بدورها في المسلسل.

وذكرت الفنانة أنها تلقت عدد من الأدوار، ولكنها ترفض تقديم دور يقل في المستوى عن الدور الذي قدمته في مسلسل «مزاج الخير».

«مزاج الخير» تم إنتاجه عام 2013، وأخرجه مجدي الهواري، وشارك ببطولته مصطفى شعبان، درة، عبير صبري، حسن حسني، منة فضالي، سميحة أيوب، محمود الجندي، حسين الإمام، مي سليم، محمد نجاتي، محمود البزاوي، محمد شومان، ضياء الميرغني، علا رامي، ياسمين الجيلاني، صبري عبد المنعم.