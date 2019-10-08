محمد رمضان يستعد لطرح «رايحين نسهر»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يستعد النجم والمطرب المصري محمد رمضان لطرح فيديو كليب جديد يحمل اسم “رايحين نسهر” خلال الأيام المقبلة عبر قناته على موقع “يوتيوب” ونشر رمضان جزء من كلماتها على صفحته بانستجرام” وعلق قائلا: رايحين نسهر قريبا.
وتقول كلمات الأغنية: صاحبي كلمني، وقالي انزلي، رايحين نسهر، روحنا قعدنا، قدام الكاس، قولتله بلاش، أنا مش بشرب، طلبت عصير، مطلعش عصير، يبقى أنا كدة بشرب، شايف عصافير، ودماغي بتعمل بم بم بم.
والجدير بالذكر أن محمد رمضان قد طرح مؤخرا فيديو كليب “هما عايزينها فوضى” ومن إنتاج سينرجى، وتدور أحداثه حول الأوضاع فى مصر حالياً، والتى يعلن من خلاله الفنان محمد رمضان دعمه للدولة المصرية ووقوفه إلى جانب مؤسسات الدولة ضد محاولات استهدافها.
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