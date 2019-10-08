بطل "الجوكر" يلمح بتقديم جزء ثان من الفيلم

لمح الممثل الأمريكي خواكين فينيكس، بطل فيلم Joker "جوكر" إلى احتمالية تقديم جزء ثانٍ من العمل، في أعقاب النجاح الجماهيري الكبير الذي يحققه الفيلم حاليا.

"فينيكس" ذو الـ44 ربيعا، أذهل كلا من النقاد والجمهور بأدائه العبقري لشخصية الجوكر، عدو البطل الخارق باتمان اللدود، أعلن مؤخراً تقبله فكرة تقديم جزء ثانٍ للفيلم.

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وصرح "فينيكس" في حوار له مع موقع "راديو تايم" الأمريكي: "لم أكن أفكر سابقاً أن شخصية الجوكر ستصبح دوري المفضل، لكني الآن لا أستطيع التوقف عن التفكير فيها، لذلك تحدثت مع مخرج الفيلم تود فيليبس حول الشخصية بشكل عام، وحول احتمالية تقديم جزء ثانٍ بشكل خاص".

موقف "فينيكس" الداعم لتقديم جزء ثانٍ من الفيلم يختلف تماماً عن موقف مخرج العمل تود فيليبس، الذي أصر أكثر من مرة أن فيلم "الجوكر" يفترض أن يكون عملاً مستقلاً ليس له أجزاء أخرى، مؤكداً في أحدث تصريحاته لموقع "جيم سبوت" عدم وجود خطة لتقديم جزء آخر.

وتابع "فيليبس": "تقدمت بفكرة الفيلم لشركة وارنر براذرز، كمجرد فيلم واحد وعالم منفصل في حد ذاته لا يعتمد على أجزاء أخرى لتوضيحه، ولا يوجد نسخ أخرى منه".

ورغم تصريحات "فيليبس" فإن الفيلم حصد حتى الآن 234 مليون دولار في أول أسابيع عرضه، كما أن تقييماته المرتفعة على مواقع السينما تشير إلى وجود احتمالية تقديم جزء آخر.

