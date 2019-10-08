محمد رمضان ينتهي من تسجيل "رايحين نسهر"

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هشام لاشينالأربعاء 2019/10/9 01:17 ص بتوقيت أبوظبي
محمد رمضان يشارك في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية - أرشيفية
عرض الفنان محمد رمضان مقطعا من أغنيته الجديدة "رايحين نسهر"، عبر فيديو نشره على حسابه بموقع "أنستقرام" أثناء قيادته السيارة، مؤكدا أن الأغنية سيتم عرضها قريبا.
وبدأ رمضان منذ أيام جلسات التحضير لفيلم جديد يحمل اسم "مو" مع المخرج حسين المنباوي الذي سبق وتعاون معه قبل 4 سنوات في فيلم "شد أجزاء"، كما تعاقد أيضا على بطولة فيلم "أسد أسود" تأليف محمد دياب.
وأعلن رمضان مشاركته في حفل غنائي في إطار احتفالات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة.
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