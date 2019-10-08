أشرف عبدالباقي يكشف لـ"العين الإخبارية" تفاصيل "مطبخ مصر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حل النجم المصري أشرف عبدالباقي ضيفا على "العين الإخبارية" وكشف خلال اللقاء عن أسباب ابتعاده عن السينما، مؤكدا أن عروض "مسرح مصر" سوف تتوقف في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وأنه سعيد بالدور الذي يقوم به في اكتشاف النجوم ويشعر بالمسؤولية.

وعن مشروعاته الفنية المقبلة، كشف أشرف عبدالباقي أنه مشغول بالتحضير لمسلسل جديد، بعيد عن الكوميديا ويعتمد على الإثارة والألغاز.

وأضاف أن المسلسل سوف يعرض على قناته الخاصة عبر موقع "يوتيوب".

وكشف أنه انتهى من تسجيل 8 حلقات من برنامج يحمل عنوان "مطبخ مصر"، ويتناول تقديم أكلات مصرية غريبة بطريقة كوميدية.

وأعرب النجم المصري في حواره عن بالغ حزنه بسبب رحيل صديق عمره الفنان طلعت زكريا، الذي وافته المنية الثلاثاء.