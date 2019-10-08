انطلاق الدورة الـ35 لـ"الإسكندرية السينمائي" بحضور نجوم الفن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت، الثلاثاء، الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والمقرر استمراره حتى 13 أكتوبر/تشرين الأول، بمشاركة 30 دولة في مسابقات المهرجان بإجمالي 86 فيلما.







وتحمل الدورة شعار "السينما والتجريب" والمهداة إلى الفنانة نبيلة عبيد، كما تحتفي بإسبانيا كضيف شرف عام 2019.





وشهد حفل الافتتاح استعراضا غنائيا يرصد تاريخ مصر السياسي منذ ثورة 1919 حتى ثورة 30 يونيو/حزيران 2012.

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