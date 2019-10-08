سلام سعد: تصرُّف شيرين في حفلها بالسعودية يُعد خرقًا.. وانقرض قبل سنوات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحيت النجمة شيرين عبد الوهاب حفلًا في المملكة العربية السعودية بمناسبة الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني مؤخرًا، حيث قدّمت كوكبةً من الأغاني التي أشعلت المسرح.

وكان اللافت أن شيرين عبد الوهاب طلبت من زوجها المطرب حسام حبيب الصعود إلى المسرح لمساعدتها على إلقاء كلمة بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وفي هذا السياق؛ تحدّثت خبيرة الإتيكيت والبروتوكول د. سلام سعد لـ"فوشيا" عن تصرف النجمة شيرين عبد الوهاب بدعوة زوجها للصعود إلى المسرح من جهة، ومحاولة تقبيل يده فور صعوده إلى المسرح من جهة ثانية.

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