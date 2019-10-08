شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إيدي ريدمان يحضر مع زوجته عرض فيلمه الجديد The Aeronauts فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر أمس النجم العالمي إيدي ريدمان عرض فيلمه الجديد " The Aeronauts " و الذي اقيم في ميدان أوديون لوكستر في لندن، وبمجرد وصوله لمكان العرض تركزت عليه عدسات المصورين ، وقد ظهر ريدمان البالغ من العمر ( 37 عام ) مرتديا " بدله " من القطيفة و هي من تصميم " Ralph Lauren Purple Label " ، و كان بصحبة ريدمان زوجته هانا.

كما حضرت عرض الفيلم فليسيتي جونس التي ابهرت العالم بإطلالتها الراقية علي السجادة الحمراء ، و ظهرت النجمة الشهيرة مرتديه فستان طويل من تصميم دار أزياء " Oscar de la Renta " .

فيلم " The Aeronauts " تبدأ احداثه عندما تجد الطيارة أميليا ورين التي تجسد دورهال (فيليسيتي جونز) والعالم جيمس جلاشر (إدي ريدماين) انفسهم في معركة ملحمية من أجل البقاء أثناء عمل اكتشافات خاصة في منطاد هواء ساخن ، العمل من إخراج توم هاربر الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع جاك ثورن.



فليسيتي جونس



فليسيتي جونس



فليسيتي جونس



فليسيتي جونس



فليسيتي جونس



فليسيتي جونس



فليسيتي جونس



النجمة فليسيتي جونس

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النجمة فليسيتي جونس



ايدي ريدمان و فليسيتي جونس



ايدي ريدمان و فليسيتي جونس



ايدي ريدمان و فليسيتي جونس



ايدي ريدمان و فليسيتي جونس



ايدي ريدمان و فليسيتي جونس



ايدي ريدمان و فليسيتي جونس



ايدي ريدمان و فليسيتي جونس



ايدي مع زوجته