شكرا لقرائتكم خبر عن نيك جوناس ينضم للجنة تحكيم "The Voice" النسخة الأمريكية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينضم نجم جديد للمقاعد الحمراء الخاصة بتحكيم برنامج اكتشاف المواهب الشهير "The Voice" فى نسخته الامريكية، المقرر أن يبدأ عرضه فى فصل الربيع المقبل، فحسب موقع "ذا روب" و"esquireme " سينضم النجم العالمي نيك جوناس للجنة تحكيم الموسم الثامن عشر من برنامج the voice.

فحسب موقع "TVLine" فقال نيك جوناس في بيان: "أنا متحمس للغاية لأكون جزءا من عائلة the voice، والذي يضم مجموعة رائعة من المبدعين، ولا أستطيع الانتظار للتعاون مع هؤلاء النجوم من أجل التوصل لأصواتهم ومواهب فريدة".

وقد انضم نيك جوناس إلى قائمة النجوم المدربين بالبرنامج، وهم كيلي كلاركسون وجون ليجاند وبليك شيلتون.