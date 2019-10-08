شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد بعد تكريمها بالإسكندرية السينمائى: كنت محضرة كلام كتير بس تاه منى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت نبيلة عبيد، عن سعادتها بتكريمها فى مهرجان الإسكندرية فى دورته 35، وقالت: التكريم هذه المرة له طعم خاص، فاعتبره أهم مهرجان بدول البحر المتوسط كنت محضرة كلام كتير بس تاه منى.

نعى مهرجان الإسكندرية فى دورته 35 الفنانين الذين رحلوا فى عام 2019 وعلى رأسهم الفنان طلعت زكريا آخر الراحلين فى هذا العام، بجانب فاروق الفيشاوى، عزت ابو عوف، جلال عيسى، محمد ابو ابوفا، حسن كامى، محمود الجندى، المخرج عمر الشيخ.

وتصدرت صور الفنانين الراحلين شاشة المسرح مع تقديم أغنية بعنوان وحشتونا.

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و تستضيف دار الأوبرا "مسرح سيد درويش" حفلي الافتتاح والختام، كما سيتم تكريم عدد كبير من الفنانين العالميين والعرب والمصريين، خاصة الفنانين من أبناء الإسكندرية، حيث يكرم هذا العام الفنان محمود قابيل والفنان محمد فاضل من أبناء الاسكندرية.

ويشهد المهرجان عرض أول لعدد من الأفلام العالمية مختلفة الجنسيات؛ مصرية أردنية وفلسطينية وسورية، كما تُشارك 30 دولة في مسابقات المهرجان هذا العام بإجمالي 86 فيلما، وضيف شرف هذه الدورة هي إسبانيا، كما أن نصف الأفلام القصيرة التي تعرض بالمسابقتين يعد هذا العرض الأول لها.