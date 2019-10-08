شكرا لقرائتكم خبر عن 5 سيناريوهات تفوز بجائزة ممدوح الليثى فى السيناريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان الإسكندرية، عن السيناريوهات الفائزة بجائزة ممدوح الليثى للسيناريو وهى «حبيبتى» للمؤلفة شهيرة سلام وقيمتها 15 الف جنيه والجائزة الثانية لسيناربو «بعد الغروب» للكاتب ياسر فؤاد وقيمتها 10 الاف جنيه، والجائزة الثالثة تقاسمها سيناريوهات «سيلفى» للكاتب محمد الدرة ، و« نوة شتا» للكاتب سيد عبد النبى، و« سانستيفانو» للمؤلف نور الدين زكى.

وأهدى الفنان الكبير محمود قابيل، درع تكريمه من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط فى دورته ال35، إلى الدفعة 49 دفعته بالكلية الحربية، معلقا :"أهدى هذه الجائزة العزيزة على قلبى لرفقاء السلاح، الدفعة 49 حربية".

ووجه قابيل الشكر لكل القائمين على مهرجان الإسكندرية، كما أهدى جائزته إلى كل المخرجين والمؤلفين الذين عمل معهم، وكذلك العاملين خلف الكاميرا سواء عمال أو مساعدين او غيره بحسب تعبيره.

ونعى مهرجان الإسكندرية فى دورته 35 الفنانين الذين رحلوا فى عام 2019 وعلى رأسهم الفنان طلعت زكريا آخر الراحلين فى هذا العام، بجانب فاروق الفيشاوى، عزت ابو عوف، جلال عيسى، محمد ابو ابوفا، حسن كامى، محمود الجندى، المخرج عمر الشيخ.

وتصدرت صور الفنانين الراحلين شاشة المسرح مع تقديم أغنية بعنوان وحشتونا.

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بدأت الاعلامية بوسى شلبى تقديم فعاليات الدورة 35 من مهرجان الاسكندرية، بمساعدة الاعلامى الكبير ابراهيم الكردانى الذى يقدم الترجمة الانجليزية للضيوف الاجانب.

وشهدت مدينة الإسكندرية، منذ قليل افتتاح فعاليات الدورة الـ 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة.

و تستضيف دار الأوبرا "مسرح سيد درويش" حفلي الافتتاح والختام، كما سيتم تكريم عدد كبير من الفنانين العالميين والعرب والمصريين، خاصة الفنانين من أبناء الإسكندرية، حيث يكرم هذا العام الفنان محمود قابيل والفنان محمد فاضل من أبناء الاسكندرية.

ويشهد المهرجان عرض أول لعدد من الأفلام العالمية مختلفة الجنسيات؛ مصرية أردنية وفلسطينية وسورية، كما تُشارك 30 دولة في مسابقات المهرجان هذا العام بإجمالي 86 فيلما، وضيف شرف هذه الدورة هي إسبانيا، كما أن نصف الأفلام القصيرة التي تعرض بالمسابقتين يعد هذا العرض الأول لها.