شكرا لقرائتكم خبر عن أعرف حجم إيرادات أفلام Judy و Good Boys وصلت كام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم السيرة الذاتية Judy إيرادات تقترب من الـ 10 مليون دولار أمريكى، منذ طرحه في دور العرض الأمريكية، يوم 27 سبتمبر الماضى، الفيلم مدته ساعة و 58 دقيقة.

فيلم " Judy " هو سيرة ذاتيه للمغنية جودي جيرلاند التي تصل لندن في 1968 من أجل إحياء سلسلة من الحفلات الغنائية.

فيلم السيرة الذاتية من بطولة رينيه زيلويجر، جيسي باكلي، فين ويتروك، روفوس سيويل، مايكل جامبون، جيما ليا ديفيروكس، بيلا رامزي، أندي نيمان، جايا فايس، فيل دونستر، دارسي شو، رويس بيريسون، فيليب سبال، فينيلا وولجار، جون داجليش، ومن إخراج روبرت جولد، وتأليف توم ايدج، بيتر كويلت.

كما وصلت إيرادات الجزء الثانى من فيلم Good Boys إلى 107 مليون دولار حول العالم، وانقسمت الإيرادات إلى 82 مليون دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و 25 مليون دولار أمريكى حول العالم.

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وتعد الإيرادات التي حققها الفيلم هي 3 أضعاف قيمة ميزانته التى قدرت بـ 20 مليون دولار أمريكى، ويدور فيلم Good Boys حول تسرب ثلاثة أولاد فى الصف السادس من المدرسة ويبدأون رحلة مشوقة وهم يحملون المخدرات المسروقة عن طريق الخطأ، وتتعقبهم فتيات مراهقات، اللاتى يحاولن العودة إلى المنزل فى الوقت المناسب لحضور حفلة انتظروها كثيرا.

فيلم Good Boys من بطولة يعقوب تريمبلاى، كيث ل. وليامز، برادى نون، مولى جوردون، ميدورى فرانسيس، إيزاك وانج، ميلى ديفيس، جوش كاراس، ويل فورتى، ومن إخراج جين ستوبنيتسكى الذى شارك ف التأليف جنبا إلى جنب مع لى أيزنبرج.