شكرا لقرائتكم خبر عن ساعات على عرض آخر موسم مسلسل القوى الخارقة Supernatural والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبقى ساعات قليلة على عرض الحلقة الأولى من الموسم الـ15 والأخير لمسلسل القوى الخارقة Supernatural، المقرر عرضه بدءا من يوم 10 أكتوبر الجاري عبر شبكة قنوات CW الأمريكية.

مسلسل Supernatural من بطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم، جاريد بداليكى، وجينسن أكلز، وجيفرى دين مورجان، من تأليف إيريك كريبك.

وتدور قصة العمل فى إطار من الرعب والإثارة حول الشقيقين سام ودين وينشستر اللذين يتعرضان لجريمة غامضة تؤدى إلى مقتل والدتهما، ما يدفع والدهما جون وينشستر إلى تعليمهما بعض المهارات التى تساعدهما فى البحث عن الفاعل الحقيقى، ويواجه الأخوان سام ودين خلال أحداث المسلسل عددا هائلا من الكائنات الغريبة والشياطين.