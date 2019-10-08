شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى شلبى وإبراهيم الكردانى يبدآن تقديم مهرجان الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الإعلامية بوسى شلبى تقديم فعاليات الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية، بمساعدة الإعلامى إبراهيم الكردانى الذى يقدم الترجمة الإنجليزية للضيوف الأجانب.

وشهدت مدينة الإسكندرية، منذ قليل، افتتاح فعاليات الدورة الـ35 لمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة.

وبدأ منذ قليل توافد عدد كبير من نجوم الفن على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط فى دورته الـ35، برئاسة الناقد الأمير أباظة، والمقام بأوبرا الإسكندرية مسرح سيد درويش.

ومن الفنانين الذين حضروا الآن النجمة نبيلة عبيد، حيث تحمل دورة هذا العام من المهرجان اسمها، والمخرج التونسي رشيد فرشيو وهو أحد المكرمين هذا العام، والفنانة الكبيرة لبلبة عضو لجنة التحكيم، والإعلامى عمرو الليثى، والمخرج على عبد الخالق، والسيناريست فيصل ندا، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، وإلهام شاهين، ووفاء عامر، ورانيا فريد شوقى، والسيناريست عبد الرحيم كمال، والسيناريست ناصر عبد الرحمن، والمخرج محمد فاضل وزوجته الفنانة فردوس عبد الحميد، والفنانون أحمد عبد العزيز وطارق عبد العزيز ولقاء سويدان وسلوى محمد على وعزوز الديب، والمخرج عادل أديب وزوجته الفنانة منال سلامة ونشوى.

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وحضر أيضا الدكتور خالد عبد الجليل رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، هذا بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة الثقافة.

وتستضيف دار الأوبرا "مسرح سيد درويش" حفلى الافتتاح والختام، كما سيتم تكريم عدد كبير من الفنانين العالميين والعرب والمصريين، خاصة الفنانين من أبناء الإسكندرية، حيث يكرم هذا العام الفنان محمود قابيل والفنان محمد فاضل من أبناء الإسكندرية.

ويشهد المهرجان عرضا أول لعدد من الأفلام العالمية مختلفة الجنسيات؛ مصرية أردنية وفلسطينية وسورية، كما تُشارك 30 دولة في مسابقات المهرجان هذا العام بإجمالي 86 فيلما، وضيف شرف هذه الدورة هي إسبانيا، كما أن نصف الأفلام القصيرة التي تعرض بالمسابقتين يعد هذا العرض الأول لها.