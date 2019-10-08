موقفه من الثورة وأزمته مع السبكي.. حكايات طلعت زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض، الفنان طلعت زكريا، تاركًا خلفه تاريخًا فنيًا حافلاً، ومشاهد عصية على النسيان، وحكايات كثيرة كشفها في عديد من اللقاءات.

أزمة مرضه

بدأت رحلة الفنان طلعت زكريا مع المرض في سبتمبر 2007، بارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة واحمرار في الوجه، لم يستطع الأطباء تشخيصه.

وقال زكريا في عدد من الحوارات التلفزيونية: "ظننت أنها نزلة برد أو إنفلونزا عادية، وذهبت إلى المستشفى فتم تحويلي إلى الحميات ثم بعد ذلك إلى مستشفى مصر الدولي"؛ وقال الفنان طلعت زكريا في عدد من الاحاديث التلفزيونية، وأضاف: "الأطباء قالوا إن الحالة حرجة جدًا دون معرفة حقيقية ما أعاني منه، فأصر زملائي الفنانون على مغادرتي المستشفي ونقلي إلى مستشفى دار الفؤاد... أنا أطول مريض يقعد في غيبوبة، أنا قعدت فيها شهرين".

وساخرًا كان يردد الفنان الراحل: "خدت عين بعدما خلصت فيلم (طباخ الريس)، وقبل ما يتعرض بشهرين أصبت بغيبوبة، كانت حالتي صعبة جدا، حتى أن البعض قال لاسرتي: (البقاء لله هذا رجل خلصان وبعد الفحوصات تبين أنني أعاني من التهاب في جذع المخ"، وتعافي طلعت زكريا بعد قرار علاجه على نفقة الدولة الذي أشرف عليه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بنفسه.

موقفه من الثورة

كان الفنان طلعت زكريا من الرافضين لثورة 25 يناير، وظهر على قناة "مودرن كورة" مع الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، قائلاً: "شباب ثورة 25 يناير في التحرير، ليس للتعبير عن آرائهم فقط، بل هم هناك للطبل والزمر والرقص وبنات وشباب ومخدرات وعلاقات جنسية كاملة".

وبعد نجاح الثورة وتنحي مبارك، قال إنه لم يقصد ميدان التحرير وإنما أطراف الميدان، وأضاف: "مع خالص حبي وتقديري لشباب 25 يناير".

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أزمة فيلم "الفيل في المنديل"

بعد الثورة مباشرة، كان الفنان طلعت زكريا انتهى من فيلمه "الفيل في المنديل" للمنتج محمد السبكي، ومع طرح بوسترات الفيلم، ظهرت حملات مقاطعة عبر فيسبوك، فكتب المنتج محمد السبكي في إعلان الفيلم أن العمل ليس لطلعت زكريا، وإنما به 300 أسرة، مقاطعة الفيلم ستضر بهم.

ومن جانبه، قال طلعت زكريا لإحدى الصحف: "دعيت الله في مكة ألا أعمل مع محمد السبكي مرة أخرى".

وأوضح في برنامج "مساء dmc" للإعلامي أسامة كمال، أسباب فشل الفيلم وقال: "أهمها موعد عرضه الذي جاء بعد ثورة 25 يناير بفترة قصيرة، في وقت لم يكن الجمهور مهيئًا لمتابعة الأفلام السينمائية"، مشيرًا إلى أن الفيلم حقق نجاحًا عند عرضه خارج مصر، فضلاً عن استحسان الجمهور المصري لدى عرضه على القنوات الفضائية.

أزمته مع عصام كاريكا

أثناء لقاء لطلعت وكريا في برنامج المقالب الشهير "حيلهم بينهم" للإعلامي عمرو رمزي، اتفق الأخير مع الفنان عصام كاريكا على مهاجمة الفنان طلعت زكريا في إطار المقلب، ليهاجم طلعت زكريا عصام كاريكا بشدة، قائلاً: "عصام كاريكا ليس متخصصًا في التلحين، واهي ماشية وشنكوتي والدنيا كلها ماشية وأرزاق"، وبعد كشفه المقلب اعتذر لعصام كاريكا.