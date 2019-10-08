تعرف على الفيلم الفائز بجائزة ممدوح الليثي في السيناريو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى: أعلن الإعلامي عمرو الليثي، جائزة ممدوح الليثي للسيناريو، خلال حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته ال 35. وقال عمرو الليثي في كلمته: "تقدم لمسابقة ممدوح الليثي للسيناريو ١٨ سيناريو، بينما فاز سيناريو حبيبتي للكاتبة شهيرة سلام". وانتهت منذ قليل فعاليات حفل افتتاح الدورة 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأميرأباظة، والتي تشهد هذا العام عددا كبيرا من الفعاليات سواء على مستوى التكريمات، أو عروض الأفلام، والإصدارات الخاصة، إلى جانب الورش السينمائية، واقيم الحفل على مسرح أوبرا الإسكندرية "سيد درويش".

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