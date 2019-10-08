هكذا كرم مهرجان الإسكندرية الفنان طلعت زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

حرص مهرجان الإسكندرية السينمائي في حفل افتتاح دورته الـ35 على تكريم الفنان الراحل طلعت زكريا، الذي رحل قبل الحفل بساعات.

وعرض المهرجان فيلم للنجوم الراحلين عنا في 2019، واختتم الفيلم بصورة الفنان الراحل طلعت وكريا.

وكان بعض المراقبين، توقعوا الوقوف دقيقة حداد على روح الفنان طلعت زكريا في حفل افتتاح المهرجان، وهو الأمر الذي لم يحدث.

وشهد مسرح أوبرا الإسكندرية "سيد درويش" حفل افتتاح الدورة 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأميرأباظة، والتي تشهد هذا العام عددا كبيرا من الفعاليات سواء على مستوى التكريمات، أو عروض الأفلام، والإصدارات الخاصة، إلى جانب الورش السينمائية.