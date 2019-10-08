محمد فاضل يهدي تكريمه لزوجته و"قابيل" لدفعته بالقوات المسلحة في إسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

كرم مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ35 المخرج الكبير محمد فاضل، والذي أهدى تكريمه لزوجته الفنانة فردوس عبدالحميد، ووصفها برفيقة المشوار.

كما كرم المهرجان الفنان الكبير محمود قابيل والذي أهدى الجائزة لدفعته في القوات المسلحة.

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وشهد حفل الافتتاح تكريم الفنان اللبناني رفيق على أحمد، الذي قال في كلمته: "عندما يتلقى كل صناع الفن في العالم العربي لايفهمون لهجة بعضهم البعض، وإذا تكلمنا اللهجة المصرية فهمنا بعضنا بعض بسبب السينما المصرية وانتشارها".

وكرم المهرجان المخرج التونسي رشيد فرشيو، والفنان الإسباني يوجو سيلفا.

وشهد مسرح أوبرا الإسكندرية "سيد درويش" حفل افتتاح الدورة 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأميرأباظة، والتي تشهد هذا العام عددا كبيرا من الفعاليات سواء على مستوى التكريمات، أو عروض الأفلام، والإصدارات الخاصة، إلى جانب الورش السينمائية.