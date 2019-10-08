وفاة والد الفنانة ياسمين الجيلاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: أعلن الفنان الشاب عمر خورشيد، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، عن وفاة حماه فاروق شكري الجيلاني، والد زوجته الفنانة الشابة ياسمين الجيلاني. وكتب خورشيد: "البقاء لله توفي منذ قليل حمايا فاروق شكري الجيلاني". وتزوج الفنان عمر خورشيد من الفنانة ياسمين الجيلاني في نوفمبر 2015، بعد قصة حب جمعت بينهما.

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