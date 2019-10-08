محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
كرم مهرجان الإسكندرية السينمائي الفنانة نبيلة عبيد، التي تحمل الدورة ٣٥ اسمها، وتم عرض مشاهد من أبرز أفلامها مثل الراقصة والسياسي، ولا يزال التحقيق مستمرا، والعذراء والشعر الأبيض، وغيرها.
ودخلت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد إلى المسرح وخلفها بنر كبير لصورتها، وشكرت الفنانة نبيلة عبيد المهرجان واصفة إياه بواحد من أهم المهرجانات الفنية، مؤكدة أنها حضّرت كلمة ولكن مع مشاعر الحب التي وجدتها في الحفل، لم تجد كلام تقوله، وذهب كل الكلام من على لسانها.
وانطلقت منذ قليل، بمسرح أوبرا الإسكندرية "سيد درويش" الدورة 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأميرأباظة، والتي تشهد هذا العام عددا كبيرا من الفعاليات سواء على مستوى التكريمات، أو عروض الأفلام، والإصدارات الخاصة، إلى جانب الورش السينمائية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| "نسيت كل الكلام".. لحظة تكريم نبيلة عبيد بمهرجان الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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