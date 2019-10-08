بسبب مقعده.. محيي إسماعيل يثير أزمة في حفل افتتاح الإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
حالة من التخبط شهدها حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بسبب عدم وجود مقعد في الصف الأول للفنان محيي إسماعيل.
وانفعل الفنان محيي إسماعيل على منظمي الحفل، وقال: "طول عمري بقعد صف أول أنا محيي إسماعيل وأنا عضو لجنة تحكيم في دورة المهرجان"، وتدخل المنظمون وتم حل الأزمة فورا.
كما تسبب انطلاق فقرات الحفل قبل دخول عدد من النجوم إلى القاعة في أزمة أخرى، حيث ظلوا يبحثون عن مقاعدهم ولم يجدوها.
وانطلقت منذ قليل، بمسرح أوبرا الإسكندرية "سيد درويش" الدورة 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، والتي تشهد هذا العام عددا كبيرا من الفعاليات سواء على مستوى التكريمات، أو عروض الأفلام، والإصدارات الخاصة، إلى جانب الورش السينمائية.
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