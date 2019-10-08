ماريا كاري تُحيي حفلًا مجانيًا في دبي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 10:45 مساءً - تحيي المطربة الأمريكية، ماريا كاري، حفلًا غنائيًا مجانيًا في إمارة دبي، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتحت شعار "سنة لننطلق"، يقام الحفل احتفاءً بالعد التنازلي لموعد معرض "إكسبو دبي 2020"، يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في الساعة 20:20، أي قبل 365 يومًا حتى موعد افتتاح المعرض العالمي الضخم، وذلك في في أجواء تبعث على التفاؤل لتنظيم أول إكسبو عالمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.







ومن المقرر أن يحيي الحفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والمغنية الأميركية ماريا كاري، والحفل سيكون بحضور 7500 شخص في الاحتفالية المجانية التي ستقام في حديقة البرج بدبي استعداداً للعد التنازلي لمدة 12 شهرًا، كما سيكون لنجمة بوليوود، "شرادها كابور" وودي دي بليس وخليفة وعبري وفاند راديوس حضور خاص خلال الفعالية.

وسيشهد الحضور مجموعة من الألعاب النارية وعروض الأضواء على برج خليفة، التي تبدأ في الساعة الخامسة مساء وتستمر حتى العاشرة مساء لتبدأ 173 يوماً من الفعاليات المذهلة.

لم تكن الاحتفالات مقتصرة على حديقة البرج فحسب، بل ستقام احتفالات للآلاف في كل إمارات الدولة الأخرى تزامناً مع الحفل الذي سيقام في دبي، وسيتم تنظيمها في معالم مختلفة وهي متحف اللوفر بأبوظبي وواجهة المجاز المائية بالشارقة ومتحف عجمان وكورنيش أم القيوين وكورنيش القواسم برأس الخيمة وقلعة الفجيرة، ستشمل جميعها فعاليات موسيقية، وألعابًا نارية، والكثير من وسائل الترفيه التي تناسب مختلف الأذواق، بالإضافة إلى بث مباشر لعروض حفل دبي الرئيسي.

وفي تصريحات صحافيّة، قال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي: "بينما نحتفل بهذه اللحظة الهامة من رحلتنا إلى إكسبو 2020 دبي، تتزايد مشاعر التشويق والتكاتف في المجتمع، وهي مشاعر ستنعكس على احتفالاتنا السبع في أرجاء الدولة، لتبرز الطبيعة المتآزرة والتعاونية التي تتمتع بها الإمارات ومجتمعها".

وأضاف: "من خلال نجمي الحدث حسين الجسمي وماريا كاري سيحظى الحاضرون من مختلف الأعمار والجنسيات بأمسية احتفالية مثيرة لا مثيل لها. يسعدنا الترحيب باثنين من النجوم الرائعين على مسرح دبي. أداء النجمين على مسرح دبي وما يخبئونه من مفاجآت، سيتيح لنا الفرصة لإعطاء الحضور، بل والعالم، لمحة عن سر وصف إكسبو 2020 دبي بالحدث الأروع في العالم".



وقال حسين الجسمي: "هذه فرصة فريدة للجميع في دولة الإمارات العربية المتحدة كي يظهروا روح الوطن ودفئه وتفاؤله وتسامحه على الساحة الدولية التي يوفرها إكسبو 2020".

أما ماريا كاري فتعد واحدة من أشهر الفنانين العالميين حيث بيعت أعمالها بأكثر من 200 مليون أسطوانة، وحققت 18 أغنية من أغانيها المركز الأول في الولايات المتحدة (17 منها كتبت كلماتها بنفسها)، وهو أعلى رقم لأغاني المركز الأول بين الفنانات النساء.

ومن 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021، تتوجه أعين العالم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيجمع إكسبو 2020 دبي ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم تحت شعار "تواصل العقول، وصنع المستقبل"، ويعد أكبر حدث على الإطلاق، إلى ترك إرث حقيقي ودائم للإمارات والمنطقة والعالم، حيث ستعرض قوة التعاون والابتكار خلال سعي البشرية جاهدة نحو بناء مستقبل أكثر إشراقًا.

يشار إلى أنّه سبق لماريا كاري أن أحيت حفلا في دبي، في 2017، وكذلك في عام 2004، كما أحيت أول حفل غنائي لها في المملكة العربية السعودية، في 31 يناير/كانون الثاني 2019، وذلك في مدينة جدة.

واستمر حفل ماريا كاري الأول في السعودية، قرابة الساعة، قدمت خلالها 18 أغنية، ولوحت لجمهورها بالميكرفون أكثر من مرة لمشاركتها الغناء.