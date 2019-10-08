نجوم بوليوود يعايدون جمهورهم في مهرجان دوسيرا 2019

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 10:45 مساءً - أشعل نجوم بوليوود مواقع التواصل الاجتماعي، لمناسبة الاحتفال بمهرجان دوسيرا Dussehra الذي يعدّ من المهرجانات الهندية الكبرى - يرمز هذا المهرجان لانتصار الخير على الشر في الأساطير الهندوسية- حيث قدّموا أجمل المعايدات لجمهورهم على تويتر وانستقرام.
من أنيل كابور إلى عمران هاشمي وأرجون كابور وغيرهما، هذه أبرز معايدات نجوم بوليوود في مهرجان Dussehra:
النجم أنيل كابور Anil Kapoor الذي ينشغل حاليًّا في تصوير فيلمه الجديد " Anees Bazme’s Pagalpanti" غرّد على تويتر بالقول: "تعلّم الإعجاب والحب بعيدًا عن الحسد، تذكر أن تعمل ولا تندم، أتمنى لكم عيدًا سعيدًا في مناسبة Dussehra."
النجم عمران هاشمي Emraan Hashmi الذي حقق نجاحًا كبيرًا مؤخرًا في فيلم " Netflix’s Bard of Blood" تمنّى لجمهوره على تويتر السعادة والسلام والازدهار في يوم Dussehra.
كما كتب أرجون كابور Arjun Kapoor: "في هذا اليوم دعونا نطرد الشر في داخلنا ونتأمل في سنة ومستقبل أكثر إشراقًا." كما تمنى أرجون للجميع سنة مليئة بالازدهار والسعادة.
النجم جافيد اختر Javed Akhtar الحاصل على جائزة الغناء الوطني، غرد على تويتر بالقول: "أتمنى يومًا Dussehra سعيدًا لجميع إخوتي وأخواتي، أن يعمّ السلام والطمأنينة في قلوبكم."
يشار إلى أنّ Dussehra هي مناسبة يحتفل فيها عشرات الهندوس في نيبال، ومهرجان دوسيرا، يتم الاحتفال به طوال تسعة ليال.
ويعدّ دوسيرا من المهرجانات الهندية الكبرى، ويتم الاحتفال به في اليوم العاشر من شهر "أشفين"، وفقًا للتقويم الهندوسي. ويرمز هذا المهرجان لانتصار الخير على الشر في الأساطير الهندوسية.
وقد بدأ الاحتفال بهذا المهرجان منذ القرن السابع عشر، ولا يقتصر على نيبال فقط، بل تمتد الاحتفالات للهند وبنغلاديش، ويرتدي المحتفلون ملابس الآلهة، وتزين الشوارع والبيوت بالورود.
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