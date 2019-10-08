سعد المجرد ومجموعة "فناير" في ديو غنائي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 10:45 مساءً - تستعد مجموعة الفناير لطرح أغنية جديدة تجمعها بالفنان سعد المجرد والتي تحمل عنوان: "السلام عليكم"، وهي عبارة عن ديو غنائي سيتم الترويج له قريبا قبل طرحها في غضون الأسابيع المقبلة، والتي من المنتظر أن تلاقي الترحيب خصوصا وأنها تجمع بين الفنان سعد المجرد الذي ما تزال أغانيه تحصد أعلى أرقام المشاهدة، ونذكر من بينها على سبيل المثال أغنية "إنساي" التي حققت مشاهدات مرتفعة في فترة قياسية، ومجموعة الفناير التي تحظى أغانيها برواج لافت، وحضور قوي في الساحة الفنية بالمغرب ، حيث دأبت هذه المجموعة وفي أغاني مختلفة على النهل من صميم التراث المغربي الغني بإيقاعاته وأوزانه الموسيقية وتنوع مواضيعه .



و كانت مجموعة فناير قد تعاملت مع كثير من مشاهير الغناء كالمطربة سميرة سعيد وغيرها وهي مجموعة راب مغربية تأسست سنة 2001 بمدينة مراكش، ومعنى اسم الفرقة أنها اتخذت نفسها فوانيس تضيء طريق الشباب المغربي وتتألف عناصرها من محسن تيزاف مؤلف وملحن ومغني وخليفة مناني كاتب أغاني ومغنيوأشرف أعراب كاتب أغاني ومغنيوأمين الحناوي (مدير أعمال المجموعة. اتسمت موسيقى مجموعة الفناير بتبني قضايا من الحياة الاجتماعية في دمج الراب الغربي بالألحان والأهازيج المغربية العتيقة ٱنطلاقاًمن الدقة المراكشية والعيساوية و الصحراوية إلى الأمازيغية وغيرها، وهو النهج الذي أطلقواعليه اسم الراب التقليدي المعاصر.

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