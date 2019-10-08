فيلم "الجوكر" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية بـ 93 مليون دولار

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 10:45 مساءً - بعد الدعاية المثيرة وتحذير الخبراء من تأثير مشاهد العنف على المشاهدين الخطأ الضعفاء نفسياً وتشديد الأمن على دور السينما في لوس أنجلوس خوفاً من حدوث هجمات عنف على غرار ما حصل عام 2012 في أورورا – كولورادو أثناء عرض فيلم "فارس الظلام يرتفع" لباتمان والجوكر،حقق أعلى إيرادات مالية غير مسبوقة في أيام معدودة.



وحسب "رويترز" تصدر فيلم الحركة والجريمة الجديد "الجوكر" إيرادات السينما بأمريكا الشمالية مطلع الأسبوع محققاً 93.5 مليون دولار.



والفيلم بطولة خواكين فينيكس وزازي بيتز وروبرت دي نيرو وفرانسيس كونروي ومن إخراج تود فيلبس .



وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "رجل الثلج" (أبومينابول) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع مسجلاً إيرادات بلغت 12 مليون دولار.



كما تراجع فيلم الدراما "داونتاون ابي" من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت ثمانية ملايين دولار.

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والفيلم بطولة هيو بونفيل وماثيو جوود وماجي سميث وإميلدا ستونتون ومن إخراج مايكل انجلر .



كما تراجع فيلم الجريمة والدراما "المحتالات" (هستلرز) من المركز الثالث إلى المركز الرابع مسجلاً 6.3 مليون دولار .



والفيلم بطولة كونستانس وو وجنيفر لوبيز وجوليا ستايلز وكيكي بالمر وليلي راينهارت ومن إخراج لوريني سكافاريا .



كما تراجع فيلم الرعب "إت: الفصل الثاني" (إت: تشابتر تو) من المركز الرابع إلى المركز الخامس محققاً 5.4 مليون دولار .



والفيلم بطولة بيل سكارسجارد وجيمس مكافوي وفين ولفهارد وجيدين ليبرهير ومن إخراج أندريس موشيتي.

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