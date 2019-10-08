كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 10:45 مساءً - يترقب جمهور أمير الطرب الفنان عبد المجيد عبد الله أغنيته الجديدة "أطيح واقف"، التي أعلن عن قُرب طرحها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والأغنية من كلمات الشاعر رمز وألحان أحمد الهرمي.

ويقول مطلع الأغنية:



أشكرك يا وقت كشف معدن الناس

‏وأشكرك يا جرح ومنه تِعلمت

‏علمتني أعطي لكل حد مقياس

‏وأطيح واقف حتى لو إني تألمت



‏قِل للذي باع المشاعر والإحساس

‏إني على جروحي مشيت وتبسّمت

‏رجعت أنا لنفسي وتلفّظت الأنفاس

‏وأقوى من أول من بعَد طيحتي قمت



وكان من المقرر أن يقدم الفنان عبد المجيد عبد الله حفلاً غنائيًّا خلال "موسم الرياض" الذي ينطلق في 15 تشرين الأول/ أكتوبر ويستمر لمدة شهرين، ولكن أُلغيَت ليلة "مجيديات" لأمير الطرب، ويأتي غياب الفنان للحالة الصحية التي يمر بها وعانى منها منذ فترة، وقد فضَّل الراحة لحين شفائه. لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستقرام الخليج 365 ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد إلغاء ليلته في موسم الرياض ما جديد عبد المجيد عبد الله؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.