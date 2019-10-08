بالفيديو: سوزان نجم الدين ترد على تكذيب باسم ياخور لها بشأن طلب استضافتها ببرنامجه

حسمت الفنانة السورية سوزان نجم الدين الجدل حول تكذيب مواطنها الفنان باسم ياخور لها، وتصريحه بأنه لم يطلب استضافتها ببرنامجه ”أكلناها“ كما ادعت، وذلك من خلال تقديم تسجيل صوتي مع واحدة من فريق عمل البرنامج أثناء التواصل معها للتأكيد على موعد تسجيل الحلقة، التي كان مقررًا لها في الـ٢١ من مارس الماضي.

وردت سوزان في تصريحات تلفزيونية على من يدعي ان هذه التسجيلات تمت فبركتها وتسجيلها هذه الأيام، قائلة: ”ياعيب الشوم.. ما بدي أفوت في هيك مهاترات لأنها أصغر بكتير من إني أفوت فيها“.

وتابعت: ”لأني ما بحب أدخل في أي برنامج يثير الفتنة بين الفنانين المصريين ويعمل تفرقة“.

وأضافت: ”ما بلوم باسم على فكرة..هو فنان كبير وبيضل زميل وأنا ما بيجمعني بيه إلا المحبة.. بس بتمنى أي شي بيصير الفتنة أو الخلافات نحن ما يكون لينا إيد فيه“.

وحول ما إذا كانت تلقت عرضًا من قبل إحدى الجهات لشراء جائزة أو تكريم، علقت: ”إذا بينعرض علي هيك بدي استسخف حالي كتير وبدي استسخف الجهة.. وأنا الجهات اللي كرمتني كتير كبيرة وما بتسمح إنها تبيع أصلا“.

واختتمت حديثها قائلة: ”أنا ما عندي عمل فاشل في حياتي، كل أعمالي أساسية ومهمة وما بحياتي اتكرمت إلا من جهة رسمية أو موثوق فيها ولها أساس“.

وسبق أن كذّب الفنان السوري باسم ياخور مواطنته سوزان نجم الدين التي قالت في أحد تصريحاتها خلال استضافتها ببرنامج إذاعي إنها ستذهب لبرنامج باسم ياخور، فقال: ”مع احترامي الشديد لسوزان نجم الدين لكنها لم تُدعَ للبرنامج“، معلنًا أنه دعا كلًا من قُصي خولي وعابد فهد للحضور للبرنامج ولكنهما اعتذرا؛ لأنهما كانا بالفعل منشغلين.

وردّ على منتقدي برنامجه ”أكلناها“ الذي تسبب في إحداث خلافات بينه وبين عدد من الفنانين إضافة إلى إثارته الكثير من الجدل قائلًا في تصريحات تلفزيونية: ”يعني برامج المجاملات ومسح الجوخ ما ملوا منها ومن يزعل من هذا الكلام حقه بس هي مشكلته“.