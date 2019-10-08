نشرت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” مقطع فيديو لـ ردّ فعل زوجها مبارك الهاجري، عندما رأى حقيبتها الجديدة من ماركة هيرميس الفرنسية.
ومازحت ” أحلام ” زوجها بالفيديو التي نشرته على ” سنات شات ” قائلة: ” شنو الي رفع ضغطك حبيبي لما دخلت ” .
فرد مبارك الهاجري عليها: ” هذي الشنطة.. خلي الناس تدخل تعمل بحث عن شنطة هيمالايا هيرمس.. والشنطة ديه المفروض تتحط في الخزنة ” .
وعن الحقيبة، فهي تصنّف من أغلى الحقائب في العالم، حيث تمّ إنتاجها عام 2014 وصُنعت من جلد التمساح الأبيض.
كما أن حلقاتها من الذهب الأبيض عيار 18، والمرصّع بعدد 250 حجرًا من الألماس الأبيض.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: أحلام تستعرض حقيبتها المرصة بالماس.. وزوجها يرتفع ضغطه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.